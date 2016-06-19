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اليوم.. «نائلة عمارة» و«مظهر شاهين»و«أمنة نصير» ضيوف ندوة «أخلاقنا .. ومحبة الأوطان»

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اليوم.. «نائلة عمارة» و«مظهر شاهين»و«أمنة نصير» ضيوف ندوة «أخلاقنا .. ومحبة الأوطان» اليوم.. «نائلة عمارة» و«مظهر شاهين»و«أمنة نصير» ضيوف ندوة «أخلاقنا .. ومحبة الأوطان»

تحت عنوان”أخلاقنا .. ومحبة الأوطان” يقيم الصالون الثقافى بمركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، ندوته بمشاركة كل من د. آمنة نصير “أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر”، ود. نائلة عمارة” أستاذ الإعلام “،والداعية الشيخ مظهر شاهين،وذلك فى التاسعه ونصف مساء اليوم الأحد 19يونيو.

بينما تستمر فى وكالة الغورى بشارع الأزهر ،  ليالى العرض المسرحى التاريخى “صاحب السمو” عن قصة حياة السلطان الغورى ، إخراج محمد مرسى إبراهيم،وذلك فى إطار الليالى الرمضانية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ.د. نيفين الكيلانى بمراكز الإبداع المتنوعة.

وتحيى فرقة “زى زمان” تحت إشراف الفنان أحمد حسن،حفل الموسيقى العربية المقام فى قصر الأمير بشتاك بالمعز، فى حين تقدم فى الحادية عشر مسائا فرق”سماع للإنشاد الصوفى” ، “إندونيسيا للإنشاد” وفرقة “المرعشلى” السورية للإنشاد،سهرة مع  الإنشاد الدينى  بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

كما تعرض قاعة السينما بمركز الهناجر للفنون فيلم “الفانوس السحرى” للمخرج فطين عبد الوهاب ، ضمن سلسلة عروض الأفلام السينمائية التى تدور أحداثها خلال الشهر المبارك مجاناً للجمهور.

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