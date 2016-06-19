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مسؤول بـ"إيجاس": مصر تستهدف استيراد ما بين 110 و120 شحنة غاز مسال فى 2017

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مسؤول بـ"إيجاس": مصر تستهدف استيراد ما بين 110 و120 شحنة غاز مسال فى 2017 مسؤول بـ"إيجاس": مصر تستهدف استيراد ما بين 110 و120 شحنة غاز مسال فى 2017
قال مسؤول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اليوم الأحد إن بلاده تستهدف استيراد ما بين 110 و120 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2017.

وبامكان تصدير الغاز الطبيعى المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية. وتستورد مصر حاليا ما بين مليار و 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال بتكلفة بين 250 مليونا و300 مليون دولار شهريا.

وأضاف المسؤول فى اتصال هاتفى مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "نستهدف العام المقبل استيراد ما بين 110 و 120 شحنة من الغاز المسال للوفاء باحتياجات البلاد من الغاز.

"سنطرح عدة مناقصات خلال العام القادم لاستيراد الشحنات المطلوبة من الغاز المسال."

وتعتمد مصر بكثافة على الغاز فى تشغيل محطات توليد الكهرباء التى تستخدمها المنازل والمصانع. ويبلغ انتاج البلاد حاليا من الغاز الطبيعى نحو 3.9 مليار قدم مكعبة يوميا.

وبعد أن كانت مصر فى يوم من الأيام بلدا مصدرا للطاقة أصبحت مستوردا خالصا فى السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة الاستهلاك. ومن المفترض أن يؤدى عدد كبير من الاتفاقات الجديدة إلى تعزيز الإنتاج ويسمح للبلاد بالتوقف عن الاستيراد بحلول 2020 بحسب ما قالته وزارة البترول فى وقت سابق من هذا العام.


>- "إيجاس" تنتهى من توصيل الغاز الطبيعى لـ18 ألف مستهلك منزلى بشمال وجنوب سيناء
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مصر 365

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