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المتحدث العسكرى يعرض فيلما تسجيليا عن متحف القوات الجوية

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المتحدث العسكرى يعرض فيلما تسجيليا عن متحف القوات الجوية المتحدث العسكرى يعرض فيلما تسجيليا عن متحف القوات الجوية
عرض العميد محمد سمير المتحدث العسكرى فيلم تسجيلى عن متحف القوات الجوية، الذى يروى كافة التفاصيل والوقائع فى تاريخ سلاح الطيران المصرى منذ مطلع الثلاثينيات من القرن الماضى، حتى اليوم، الأحد، ورحلة القوات الجوية المصرية للوصول إلى اكبر قوة جوية فى المنطقة العربية وأفريقيا بالكامل.

كان القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول صدقى صبحى قد افتتح متحف القوات الجوية فى مطلع شهر يونيو الجارى، بحضور الفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.


>- المتحدث العسكرى ينشر فيديو لقاء الرئيس بقادة القوات المسلحة
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مصر 365

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