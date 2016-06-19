أستاذ مناعة: الصوم يقى من السرطان والزهايمر ومفيد للمخ

أكد الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة أن السرطان هو المرض الشرس الذى يتميز بالنمو غير المنضبط للخلايا وقد تبين أن الصوم له عدة تأثيرات مفيدة على عملية التمثيل الغذائى التى قد تؤدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

وقال الدكتور عبد الهادى مصباح إن الصوم يقى من الإصابة بالسرطان، موضحا أن الصيام ثبت أنه يخفض الآثار الجانبية للكيماوى، موضحا أن الصيام مفيد للمخ أيضا، والصوم يحسن العديد من عمليات التمثيل الغذائى المعروفة، ويشمل ذلك خفض الإجهاد التأكسدى، وخفض المواد المسببة للالتهابات، وخفض مستويات السكر فى الدم، ومقاومة الأنسولين، وكل ذلك فى مصلحة المخ وما يقوم به من وظائف.

وأشار الدكتور عبد الهادى إلى أن الدراسات أثبتت أن الصوم قد يزيد من نمو تشابك خلايا عصبية جديدة، والتى ثبت أن لها فوائد لوظيفة الدماغ.

وقد أظهرت دراسات أجريت على الحيوانات أيضا أن الصوم يحمى من تلف الدماغ بسبب السكتات الدماغية، مشيرا إلى أن الصيام قد يساعد على منع مرض الزهايمر، موضحا أن مرض الزهايمر هو مرض الأعصاب الأكثر شيوعا فى العالم، وحتى الآن لا يوجد علاج متاح لهذا المرض، لذلك فالوقاية منه، ومنعه من الظهور مهم جدا، ولقد أظهرت إحدى الدراسات أن الصوم قد يؤخر ظهور مرض الزهايمر أو الحد من خطورته.

وفى سلسلة من التقارير أظهرت أن الصوم قادر على تحسن إلى حد كبير أعراض الزهايمر.

>وأشار الدكتور عبد الهادى مصباح أن الدراسات أثبتت أن الصوم قد يقى من الأمراض العصبية، الأخرى، بما فى ذلك مرض باركنسون، مؤكدا أن الدراسات أثبتت أن الصوم قد يكون وقائيا ضد الأمراض العصبية.

يقلل محيط الخصر بنسبة 7%..الصيام فرصة ذهبية للتخلص من دهون البطن

>