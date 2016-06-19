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«المؤتمر»: تعليق قطر على أحكام التخابر ضد «مرسى» تدخل سافر ومرفوض

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«المؤتمر»: تعليق قطر على أحكام التخابر ضد «مرسى» تدخل سافر ومرفوض «المؤتمر»: تعليق قطر على أحكام التخابر ضد «مرسى» تدخل سافر ومرفوض

الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر

أدان حزب المؤتمر، الأحد، بيان وزارة الخارجية القطرية الذى ردت فيه على حكم محكمة جنايات القاهرة الذى صدر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر.

وقال الحزب، فى بيان أصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، إن البيان يعتبر تدخلا سافرًا فى الشأن الداخلى المصرى وهو أمر مرفوض من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية إضافة إلى أنه تدخل فى القضاء المصرى وهو أمر مرفوض من الجميع لأن القضاء المصرى شامخ ونزيه ومستقل.

وأضاف الحزب: “لايمكن لأحد مهما كان أن يتدخل أو يعلق على أحكام القضاء المصرى”.

وأوضح الحزب، أن قطر دأبت على التدخل فى شئون الداخلية وهذا أمر مرفوض، حيث حيا الحزب موقف الخارجية المصرية وتأكيدها أن مثل تلك البيانات من قطر ليس مستغربا لأنها كرست الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقها الإعلامية لمعاداة الشعب المصرى ودولته ومؤسساته.

وأضاف بيان الخارجية الذي أصدرت أمس، أن القضاء المصرى الشامخ لايضيره إطلاقا مثل تلك الادعاءات المرسلة والتى تكشف عن نوايا من يبوح به وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصرى الذى يمتد تاريخه لعقود طويلة.

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