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أخبار سوريا.. وزير دفاع روسيا يبحث مع الأسد جاهزية الجيش السورى

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أخبار سوريا.. وزير دفاع روسيا يبحث مع الأسد جاهزية الجيش السورى أخبار سوريا.. وزير دفاع روسيا يبحث مع الأسد جاهزية الجيش السورى
ذكرت مصادر روسية مطلعة اليوم الأحد أن زيارة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو المفاجئة إلى سوريا أمس السبت كانت لبحث جاهزية الجيش السورى مع الرئيس السورى بشار الأسد
>وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن موسكو ودمشق لم تعلنا عن أى تفاصيل بشأن لقاء الرئيس السورى مع وزير الدفاع الروسى.. حيث قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان مقتضب إن شويجو تفقد قاعدة حميميم، ثم التقى الأسد.

واعتبرت أوساط مراقبة أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أوفد شويجو إلى سوريا لكى يناقش مع الرئيس السورى مسائل ملحة بجدول أعمال الكرملين وتتعلق بحل الأزمة فى سوريا والجاهزية القتالية للجيش الحكومى السورى وما يحتاجه لزيادة قوته وقدرته على قتال التنظيمات الإرهابية .

ومن جانبها أوردت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية تعليق معلقها العسكرى على زيارة شويجو إلى سوريا إنه ليس مستبعدا أن تعدّل روسيا موقفها من مسائل تتعلق بسوريا بعد أن يعود شويجو إلى موسكو ويطلع بوتين على نتائج زيارته إلى دمشق.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قد قام أمس السبت بزيارة مفاجئة إلى سوريا وأجرى محادثات مع الرئيس السورى.
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مصر 365