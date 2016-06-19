إحالة طالبين بـ"أزهر الشرقية" إلى النيابة لتسريبهما امتحان الكيمياء

قرر الشيخ محمد جمعة عرابى رئيس المنطقة الأزهرية فى الشرقية اليوم الأحد، إحالة طالبين بالثانوية العامة للنيابة العامة، بسبب تسريبهما امتحان الكيمياء، فيما يجرى التحقيق الإدارى مع 6 آخرين لضبطهم خلال محاولة الغش عبر المحمول و"البرشام".

كانت لجنة مراقبة الامتحانات فى مركز كفر صقر بالشرقية، ضبطت طالبين من لجنة كفر صقر بنين، لقيامهما بتمرير ورقة الأسئلة على إحدى صفحات الغش خلال النصف الأول من وقت الامتحان، حيث عثر بحوزتهما على الهواتف المحمولة وسماعات بلوتوث على جهات الاتصال التى تواصلا معها، وصور أسئلة الامتحانات، وتم تحرير محضرى غش للطالبين وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة العامة لتمريرهما أوراق الأسئلة.

وفى ذات السياق، تم تحرير محضرى غش لطالبين آخرين باللجنة ذاتها، كان بحوزة أحدهما هاتف محمول وسماعة للهاتف، وبحوزة الآخر أوراق غش خاصة بالمادة، و4 محاضر غش من ورقة "برشام" فى لجان أولاد صقر بنين.

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