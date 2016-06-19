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رغم فشل مسلسلها بيرين سات بدور السلطانة كوسيم

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الأحد 19-06-2016 18:56

صوّرت النجمة التركية بيرين سات مشاهدها الأخيرة في الموسم الأول من مسلسل "السلطانة كوسيم" الذي تقاضت فيه 90 ألف ليرة تركية ما يوازي 40 ألف دولار أجراً عن الحلقة الواحدة.
وقد تسرب خبر يؤكد تواجدها في الموسم الثاني وارتفاع أجرها فيه إلى 110 ألف ليرة تركية، أي ما يوازي حوالي 50 ألف دولار أمريكي.
وبهذا تكون الممثلة التركية الأولى التي يعطى لها هذا الأجر الشهري البالغ (440) ألف ليرة تركية ما يوازي ال (200) ألف دولار، وتكون بهذا الأجر أيضاً الأعلى أجراً بين كافة الممثلات التركيات اللواتي جسدنّ على الشاشة الصغيرة أدوار السلطانات في المسلسلات التاريخية وبالأخص النجمة الكبيرة توركان شوراي التي أدت دور السلطانة في (أرض العثمانيين) ، ونبهات شهري التي أدت دور السلطانة الأم في (حريم السلطان)، ومريم أوزيرلي التي أدت دور السلطانة هيام في (حريم السلطان), وجميعهن أبدينّ تذمرهن من أجورهن غير العادلة.

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