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محافظ السويس يبحث عن القرش "ماكو"

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محافظ السويس يبحث عن القرش "ماكو" محافظ السويس يبحث عن القرش "ماكو"
قام محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى ولحنة بحثية علمية، بزيارة موقع هجوم القرش على مواطن بخليج السويس، من أجل استكمال عمل اللجنة البحثية فى أسباب هجوم سمك القرش.

وأكد محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى، أن اللجنة البحثية مشكلة من علماء من معهد علو البحار بالسويس وجامعة السويس وكلية الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة.

واستقل المحافظ واللجنة البحثية غواصة مائية بخليج السويس، خلال تواجدهم بمنطقة وادى الدوم بخليج السويس التى شهدن هجوم القرش.

وكان خبراء وعلماء بمعاهد هلوم البحار والبيئة بالسويس، أكدوا أن ما قام بالهجوم على مواطن بالخليج هو القرش ماكو وهو قرش خطر.

وأكد الدكتور أمجد شعبان، أستاذ بمعهد حلو البحار وباحث مختص بسمك القرش، أن الأبحاث تؤكد أن 15 نوعا من سمك القرش موجود بخليج السويس من بينهم ثلاثة أنواع خطرة.

وأوضح أمجد شعبان، أن الأنواع الخطرة لسمك القرش بخليج السويس هى القرش "ماكو " والقرش "الرمادى" والقرش "النمر".

وأشار أمجد، إلى أن البحوث تؤكد أن اسماك القرش لا تستهدف بشكل اساسى الإنسان ولكنها تبحث عن فريسة، ومن الممكن أن يحدث خطأ من الإنسان أو القرش بالمياه يتسبب فى حدوث هجوم من القرش.

يذكر أن محافظ السويس قام بالإدلاء بتصريحات إعلامية أكد من خلالها أن القرش بيعض فقط، تسببت فى أزمات كبيرة بسبب تعرضه لسخرية بسببها.

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