بالصور.. وقفة للعاملين بمصنع شركة الأهرام للمشروبات بالجونة بعد تسريحهم

نظم العشرات من العاملين بمصنع الشركة الجديدة للمشروبات إحدى شركات الأهرام للمشروبات، وقفة احتجاجية أمام أبواب المصنع بعد أن أخطرتهم الإدارة بالاستغناء عنهم، وتعلق المصنع بعد تدهور النشاط السياحى.

وقال العاملون المحتجون إنهم يعملون داخل المصنع التابع لشركة الأهرام للمشروبات بمنطقة البستان بالجونة منذ 11 عاما مضت، وأن الشركة قامت بنقلنا لمصنع الشرقية والعبور فى منتصف مارس الماضى وبعد مرور 3 أشهر عادوا لمصنع الجونة مرة أخرى، وفوجئنا بأن الإدارة أعلنتهم بالاستغناء عنهم ونقل حصة المصنع لمصنع العبور.

وطالب المحتجون عودتهم لعملهم وتشغيل المصنع مرة اخرى، مؤكدين على أنهم ذهبوا لمكتب العمل بمدينة الغردقة إلا أن مسئولى المكتب لم يحضروا حقوقنا وعاملوهم معاملة سيئة.

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