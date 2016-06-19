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مصرع شخص غرقًا في نهر النيل بالأقصر

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مصرع شخص غرقًا في نهر النيل بالأقصر مصرع شخص غرقًا في نهر النيل بالأقصر

أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، من انتشال جثة شخص بعد أن لقي مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالسباحة في نهر النيل هربًا من حرارة الجو، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان  اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة البياضية جنوب المحافظة، بالواقعة.

وتبين أن المدعو ” زياد.م .أ “، 26 سنة، كان يقوم بالسباحة في نهر النيل، برفقة عدد من أصدقائه هربًا من حرارة الجو أثناء ساعات الصيام إلا أن تيار المياه جرفه بعيدًا، ولم يستطع مقاومته فاستقر في قاع النهر حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمُباشرة التحقيق.

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