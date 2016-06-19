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الجيش الجزائرى يعلن مقتل 8 مسلحين بعملية عسكرية

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الجيش الجزائرى يعلن مقتل 8 مسلحين بعملية عسكرية الجيش الجزائرى يعلن مقتل 8 مسلحين بعملية عسكرية
اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاحد، ان الجيش قتل ثمانية مسلحين فى عملية عسكرية تستمر منذ عشرة ايام بولاية المدية على بعد 90 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى انه فى إطار مكافحة الارهاب وفى سياق عملية البحث والتمشيط والتطويق، التى تقودها قوات الجيش الوطنى الشعبى بمنطقة الرواكش بولاية المدية، قضت مفرزة على ثمانيةارهابيين آخرين.

وكانت الوزارة اعلنت فى بيانات سابقة انها قتلت اربعة ارهابيين فى نفس المنطقة والقت القبض على اربعة آخرين.

وأضاف البيان ان الجيش ضبط فى هذه العملية التى ما تزال متواصلة على ثمانية مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

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مصر 365