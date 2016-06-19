وزارة الهجرة العراقية تستقبل ٦٠٠ عائلة نازحة فى قضاء مخمور بنينوي

استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ٦٠٠ عائلة نازحة من محافظة نينوى شمال غربى العراق فى مخيمات ديبكا فى قضاء مخمور التابعة للوزارة.

وذكر مسؤول قسم ممثليات الوزارة فى إقليم كردستان العراق محمد الحسيني، فى تصريح صحفي، أن ممثلى الوزارة استقبلوا الأسر النازحة فى مخيم ديبكا ووزعوا عليهم المساعدات الغذائية، مشيرا إلى أن ممثلية الوزارة فى أربيل عاصمة كردستان العراق أرسلت ألف سلة غذائية للعوائل التى نزحت حديثا فى مخيم ديبكا.

وأشار الحسينى إلى أن ممثلية الوزارة وزعت ٥٠٠ سلة غذائية على الأسر النازحة فى حى الاسكان بمركز محافظة أربيل شمالى العراق.

كما قامت حكومة نينوى المحلية اليوم بتوزيع السلال الغذائية على 1900 عائلة نازحة فى ناحية القوش و4455 عائلة نازحة فى ناحية "وانة".. وذكر بيان صحفى لمجلس محافظة نينوى،أن محافظ نينوى نوفل حمادى السلطان ورئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكى زارا مع مسؤلين محليين الناحيتين المحررتين من داعش.

يذكر أن المرحلة الثانية من عملية تحرير نينوى انطلقت اليوم من منطقة شمال بيحى لتحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين باتجاه "قاعدة القيارة" جنوبى الموصل لاستعادة السيطرة عليها بمشاركة قوات الفرقة التاسعة بالجيش و"مكافحة الإرهاب"، كما أن عمليات تحرير مناطق جنوب الموصل تستهدف التقاء القوات المسلحة فى ناحية القيارة لتطويق الموصل مركز محافظة نينوى.. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت يوم الخميس 24 مارس انطلاق المرحلة الأولى لعملية "الفتح" لتحرير نينوى من سيطرة داعش بمشاركة قوات الجيش والعشائر و"البيشمركة" باسناد من الطيران العراقى والتحالف الدولي، وحررت العديد من القرى بقضاء القيارة جنوبى الموصل، التى اجتاحها التنظيم فى يونيو 2014.

>