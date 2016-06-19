الأردن: السجن 15 عاما لنرويجى من اصل عراقى أدين بالإرهاب

اصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية، اليوم الاحد، حكما بالسجن 15 عاما بحق نروجى من اصل عراقى بعد ادانته بالإرهاب، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وقال المصدر ان محكمة أمن الدولة حكمت على خالد كاظم الربيعى (49 عاما) بالسجن 15 عاما بتهمة نقل مادة مفرقعة بقصد استعمالها للقيام بأعمال ارهابية.

وأضاف ان المحكمة اعلنت عدم مسؤولية الربيعى عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المملكة للخطر وبرأته من تهمة الانتساب لجمعية غير مشروعة فى اشارة الى فيلق القدس الايرانى.

وقال محاموه انهم سيقدمون طعنا بالحكم خلال المهلة القانونية البالغة ثلاثون يوما، وحضر جلسة المحاكمة ممثل عن السفارة النرويجية فى عمان.

وتم توقيف الربيعى فى 3 ابريل من العام الماضى بعد ان ضبطت السلطات بحوزته 45 كغم من المتفجرات كان يخزنها فى منطقة حرجية فى محافظة جرش 51 كلم شمال عمان.