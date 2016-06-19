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الجيش الجزائري يقتل 8 مسلحين خلال عملية عسكرية

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الجيش الجزائري يقتل 8 مسلحين خلال عملية عسكرية الجيش الجزائري يقتل 8 مسلحين خلال عملية عسكرية

ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن الجيش قتل 8 مسلحين في عملية عسكرية تستمر منذ 10 أيام بولاية المدية جنوب غرب العاصمة الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان “في إطار مكافحة الإرهاب، وفي سياق عملية البحث والتمشيط والتطويق التي تقودها قوات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة الرواكش بولاية المدية، قضت مفرزة صباح الأحد على ثمانية ارهابيين آخرين”.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيانات سابق أنها قتلت أربعة “ارهابيين” في نفس المنطقة، وألقت القبض على أربعة آخرين.

ونقلت “فرانس برس” عن البيان أن الجيش ضبط في هذه العملية، التي ما تزال مستمرة، ثمانية مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.

كما ذكرت المجلة التي تصدرها وزارة الدفاع حجز “كميات معتبرة من الأسلحة الحربية والذخيرة خلال هذه الفترة”.

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