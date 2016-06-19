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سمير زاهر بعد الانسحاب من انتخابات اتحاد الكرة: لابد أن تقف الدولة على الحياد

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سمير زاهر بعد الانسحاب من انتخابات اتحاد الكرة: لابد أن تقف الدولة على الحياد سمير زاهر بعد الانسحاب من انتخابات اتحاد الكرة: لابد أن تقف الدولة على الحياد

أعلن سمير زاهر انسحابه من انتخابات اتحاد الكرة احتجاجا على رعاية خالد عبد العزيز وزير الرياضة للصلح بين حازم الهواري وأحمد مجاهد، في حضور هاني أبو ريدة المرشح المنافس لزاهر، في مقر وزارة الرياضة.

ويرى رئيس اتحاد الكرة السابق أن حدوث الصلح في مقر وزارة الرياضة يعني أن الدولة لا تقف على الحياد بين القوائم المترشحة لمجلس إدارة الجبلاية.

وقال زاهر لـFilGoal.com: "لا يصح أن يقوم وزير بالصلح بين اثنين ليدخلوا في قائمة واحدة في الانتخابات".

ومن المتوقع أن يدخل مجاهد والهواري الانتخابات على قائمة أبو ريدة.

وأضاف زاهر "الوزير أصلح بين مجاهد والهواري حتى يدخل مجاهد المجلس لأنه ينقل كل ما يحدث داخل المجلس للوزير".

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات اتحاد الكرة يوم 25 أغسطس المقبل.

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