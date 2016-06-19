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مدرب الأهلي: خبرة لاعبينا تفصل بين مباراة الدوري وإفريقيا

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مدرب الأهلي: خبرة لاعبينا تفصل بين مباراة الدوري وإفريقيا مدرب الأهلي: خبرة لاعبينا تفصل بين مباراة الدوري وإفريقيا

يرى أسامة عرابي مدرب عام النادي الأهلي أن هزيمة الفريق أمام زيسكو لن تؤثر عليهم أمام الإسماعيلي في المباراة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

وقال عرابي في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "بمجرد انتهاء المباراة، نسي الجهاز الفني ولاعبي الأهلي أحداث المباراة أمام زيسكو وبدأنا التفكير في مباراة الإسماعيلي".

وأضاف "المباراة صفحة أغلقناها، ولدى لاعبينا الخبرة الكافية لتناسي الموقف والتركيز لحسم بطولة الدوري".

عرابي أتبع "غياب حسام غالي سيؤثر على الفريق أمام الإسماعيلي، ولكن الأهلي سيبذل كل جهده للفوز بتلك المباراة في ظل تلك الغيابات بالإضافة للرباعي عبد الله السعيد - ماليك إيفونا وعمرو جمال".

وأتم "سبق وأكدنا للاعبين هذا المفهوم وأكرره مرة أخرى، الفريق لا يتوقف على غياب أي لاعب وكل مباراة تنتهي مع صافرة الحكم ويكون التركيز على المباراة التالية".

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