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ضبط أفراد شبكة دعارة يمارسون الرذيلة فى نهار رمضان داخل شقة بمدينة نصر

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ضبط أفراد شبكة دعارة يمارسون الرذيلة فى نهار رمضان داخل شقة بمدينة نصر ضبط أفراد شبكة دعارة يمارسون الرذيلة فى نهار رمضان داخل شقة بمدينة نصر
ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة، القبض على للدعارة تمارس الرذيلة فى نهار رمضان بمدينة نصر.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد بإدارة "سماح. ص" مواليد 1989، شقة بزهراء مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 300 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، والعميد محمد الشربينى رئيس قسم المعلومات بسرعة القبض على أعضاء الشبكة فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن العميد هانى القاضى والعقيد عماد العوضى من مداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمة وكل من "سارة. ن" ربة منزل، أثناء ممارستها الدعارة مع "مصطفى.م" سائق تاكسى، وتم ضبط مبلغ مالى 490 جنيه، و4 هواتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار أحمد عبد العزيز مدير نيابة أول مدينة نصر، وبإشراف المستشار محمد حتة، رئيس النيابة.

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