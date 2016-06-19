ضبط 3 طلاب كونوا تشكيل عصابي لسرقة سكان «المنيا الجديدة»‎

مراسل «ONA»:

أقلى ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، اليوم الأحد، القبض على 3 طلاب كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الوحدات السكنية بمدينة المنيا الجديدة .

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي ، مدير البحث الجنائي ، بتمكن فريق البحث بإشراف العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، ضبط مينا . م . ي ” 23 سنة ” طالب، مقيم بقرية دمشير، وشقيقة بيشوي ” 20 سنة ” طالب، ومرقص . م . ح ” 15 سنة ” طالب مقيم بعزبة شاهين بمركز المنيا، سبق اتهامه وصدور حكم بحبسه 3 سنوات بالسرقة؛ لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة الوحدات السكنية بمدينة المنيا الجديدة .

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب منقولات ومحتويات، 5 وحدات سكنية، تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.