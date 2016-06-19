أخطاء يقع فيها الصائم فى رمضان.. شرب الماء المثلج فور الإفطار

أكد الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ الباطنة والسكر بطب طنطا أن من الأخطاء التى يقع فيها الصائم فور الافطار مباشرة هو شرب كميات كبيرة من الماء البارد أو المثلج فور الإفطار.

وقال الدكتور ياسر عبد الرؤوف إن شرب الماء المثلج على معدة فارغة يضر بصحة الصائم مؤكدا أن الماء البارد يؤدى إلى زيادة نشاط العصب الحائر، مما يؤدى إلى حدوث تقلصات زائدة بالمعدة وآلام بالبطن، كما يؤدى إلى انخفاض فى عدد ضربات القلب، ويعطى الإحساس بالدوخة وإحساس بفقدان الوعى.

وأوضح أن الماء المثلج فور الإفطار يؤدى إلى الغثيان والرغبة فى القىء، ومن المفضل تناول الماء غير المثلج والعصائر غير المثلجة، والتى تكون أكثر ملائمة لدرجة حرارة المعدة والجسم، موضحا أنه ينصح بأن يتم تناول كميات معتدلة من العصائر حتى يترك مكانا للمعدة لتناول الطعام.

وقال الدكتور ياسر يفضل تناول الشوربة الدافئة بدلا من الماء المثلج لتهيئة المعدة لتناول الطعام، وينصح بأن لا تحتوى الشوربة على توابل حريفة أو حارة حتى لا تؤدى إلى إثارة المعدة وعدم القدرة على تناول طعام الإفطار.

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