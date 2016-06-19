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استئناف أنشطة حملتي استفتاء بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

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استئناف أنشطة حملتي استفتاء بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي استئناف أنشطة حملتي استفتاء بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

ارشيفية

استؤنفت الحملة التي ستحدد مصير عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بعد توقف استمر ثلاثة أيام في أعقاب مقتل النائبة جو كوكس، بينما حذر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أن البريطانيين يواجهون “اختيار وجود” يوم الخميس المقبل.

واستؤنفت أنشطة الحملتان المؤيدة للبقاء في الاتحاد والداعية للانسحاب منه قبل استفتاء 23 يونيو، بينما أظهر استطلاعان للرأي أن حملة البقاء اكتسبت بعض الزخم لكن الصورة العامة لا تزال توضح انقسام الناخبين.

وقبل خمسة أيام من التصويت عادت الحملتان بسلسلة من المقابلات والمقالات عن جدلية الهجرة مقابل الاقتصاد التي حددت ملامح الحملة حتى الآن، وحث كاميرون في التكتل الناخبين على التفكير في التأثير الاقتصادي للخروج من الاتحاد.

وكتب في صحيفة صنداي تليجراف “نواجه اختيارا يتعلق بوجودنا يوم الخميس، لذا عليكم أن تسألوا أنفسكم: هل سمعت أي شيء أي شيء على الإطلاق يقنعني أن الانسحاب سيكون أفضل شيء لأمن أسرتي الاقتصادي؟”.

وقال مايكل جوف، متحدث بارز باسم حملة الانسحاب من دور الاستفتاء في المستقبل الاقتصادي وقال إن الانسحاب سيحسن بالفعل الوضع الاقتصادي لبريطانيا، وأضاف جوف في مقابلة مع نفس الصحيفة “لا يمكنني أن أتكهن بالمستقبل لكني لا أعتقد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعل وضعنا الاقتصادي أسوأ بل أعتقد أنه سيجعله أفضل”.

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