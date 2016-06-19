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بالصور.. محافظ الأقصر يوجه بإزالة معوقات استكمال ازدواج طريق أسوان الزراعي

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محافظ الأقصر خلال الجولة

محافظ الأقصر خلال الجولة

مراسل «ONA»:

وجه محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بإزالة كافة المعوقات أمام خطة استكمال ازدواج طريق “الأقصر – أسوان” الزراعي في المنطقة بين نجع الوحدة بمدينة الطود وصولا إلى كمين مدينة الطود بطول حوالي 2 كيلو متر .

 كما كلف العميد أيمن مدني رئيس مدينة الطود بتمهيد الطريق وفتحه أمام المرور لتسهيل حركة السير وتجميل وتهذيب المنطقة .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة عدد من المشروعات بمدينة الطود حيث تفقد طريق “الأقصر – أسوان” الزراعي ومستشفى العديسات المركزي، ووحدات احلاسكان الاجتماعي بمدينة الطود .

وبحث المحافظ، مع رئيس مدينة الطود إمكانية نقل السنترال الذي يقع بجوار مستشفى العديسات إلى مكان آخر، وإزالة أية معوقات قد تواجه عملية تطوير المستشفي، كما تابع مراحل انشاء الطريق الذي يربط بين وحدات الاسكان الاجتماعي، ونزل الشباب الدولي بمدينة الطود لتخفيف الضغط، والزحام علي الشارع الرئيسي لمدينة الطود .

وشدد المحافظ،على سرعة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين وانجاز العمل بمحطة الصرف الصحي الخاصة بالوحدات وأشار العميد أيمن مدني رئيس مدينة الطود إلى أن  محافظ الأقصر وجه بتشكيل لجنة لمتابعة العمل بالمحافظة بعد أن لاحظ تباطؤ مستوي الأداء بمراحلها وسرعة عقد اجتماع عاجل مع مسئولي الصرف الصحي والمشروعات بالمحافظة لبحث أسباب تأخر الإنتهاء منها.

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