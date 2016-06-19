نيابة الهرم تحجز صاحب محل و5آخرون تشاجروا بالأسلحة البيضاء بسبب صاعق كهرباء

قررت نيابة الهرم حجز صاحب محل و5 آخرون 24 ساعة لحين ورد تحريات المباحث فى واقعة وقوع مشاجرة مع عامل صعق نجله أثناء شرائه عصيرا داخل محل الأول.

وكانت مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم، بسبب إصابة طالب بصعق كهربائى داخل محل عصير، وأسفرت المشاجرة عن إصابة صاحب المحل بجرح نافذ وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطرة، كما أصيب 3 آخرون، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم.

وبانتقال المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم الهرم، ومعاونيه الرائدين طارق مدحت ومحمد عتلم إلى محل الواقعة، تبين من التحريات أن طالبًا أصيب بصعق كهربائى داخل محل عصير، ما دفع والده للتشاجر مع مالكه، واستدعى كل منهما أنصاره وتشاجروا بالأسلحة البيضاء.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة صاحب المحل بجرح نافذ بالبطن، كما أصيب 3 أشخاص آخريين من طرفى المشاجرة، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

حبس أمينى شرطة 4 أيام لاتهامهما بالاستيلاء على متعلقات المواطنين بالهرم