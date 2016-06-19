تأجيل دعويين تطالبان بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" لـ 22 يونيو

قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعويين المقامتين من هند عبد الله، وهند محمد عبد الفتاح، واللذين يطالبون بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار"، ووقف بث برومو البرنامج، بقناة "أم بى سى مصر "، وذلك لما سببه لها برومو البرنامج من أضرار جسيمة، وتعويضها مادياً، لجلسة 22 يونيو الجارى.

واختصمت الدعويين التى حملتا أرقام 56188 ، 57362 لسنة 70 قضائية، كلاً من رامز جلال، والممثل القانونى لمركز تليفزيون الشرق الأوسط "إم بى سى مصر"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية.

وذكرت الدعوى أن المدعية التى تعد من مصابى الحروق، أقامت دعواها بغية إلغاء بث "البرومو"، ووقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" مع إلزام كل من قناة "ام بى سى مصر"، ومقدم البرنامج بالتعويض المادى عما أصابها من أضرار نفسية جسيمة واضطرابات جعلتها تعيش حالة من الصراع النفسى بين الوجود وعدم الوجود، حيث أن مقدم البرنامج قد تسبب فى ذلك بمقولته "أنا بستمتع بمنظر الناس وهى بتتحرق".

اليوم.. أولى جلسات دعوى وقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" على mbc مصر

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