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ضبط 435 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بأسوان

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ضبط 435 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بأسوان ضبط 435 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الأحد، من ضبط 435 مخالفة مرورية متنوعة، خلال الحملة الموسعة التى قامت بتنفيذها إدارة مرور أسوان، واستهدفت ضبط المخالفات المرورية، وتضمنت الجهود ضبط 3 سيارات بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص.

وتضمنت الجهود تحرير31 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، وتضمنت الجهود أيضا التصالح الفورى فى 59 مخالفة، وتضمنت الحملة المرورية تحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وتم سحب تراخيص 57 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الجهود عن تحرير 185مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيق .

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