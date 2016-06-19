تنفيذ 224 حكماً قضائياً فى حملة أمنية بأسوان

نفذت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتمكنت من ضبط 224 هارباً من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة، بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

شملت الجهود ضبط "محمد. ع" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية إحراز ذخيرة بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وضبط 76 هارباً من جنح الحبس الجزئى، و 19 هارباً من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 75 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، 53 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1440 جنيها.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

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