«زول الخير» حملة «محبة» سودانية لإفطار الصائمين بميادين القاهرة

كتب – مصطفى حمزة:

“الخير” تقرب إلى الله ..و”المحبة”.. فطرة ..اما “الأخوة” فهى قوة إنسانية.. تتخطى تقلبات النظم ..وتتجاوز خطط الحكومات والهيئات الرسمية..كل هذا وغيره من مشاعر ربما يجول بخاطرك ..عند متابعة شباب مجموعة “صوت الجالية” السودانية ،وهم يطوفون بمنتهى المحبة ميادين القاهرة بحملتهم “زول الخير” لإفطار الصائمين.

وبدأ شباب الحملة موسمهم الثانى بها يوم الجمعه 18يونيو،من ميبدان الأوبرا،قبل أن ينطلقوا بفعالياتها فى اليوم التالى بتوزيع المياه والعصائر والبلح على الصائمين في ميدان” رمسيس”،وسط استحسان كبير من قبل الماره، وتفاعل وترحيب وإشادة بكرم السودان والسودانيين.

وفى تعليقه على جهود شباب “صوت الجالية” يقول “القنصل العام لسفارة السودان بالقاهرة” الوزير المفوض عبد الحميد بشرى،أكد على سعادته البالغة بحملة” زول الخير” التي تقوم من خلالها المجموعه بإفطار الصائمين في ميادين القاهرة،معربا عن فخره بمجهودات الشباب المميزة التي تنم عن حس وطني عالي ،و فهم متقدم وراقي لهؤلاء الشباب.

وأشار القنصل إلى ان الحملة لاقت إعجاب العديد من الشخصيات العامة والوزراء وسفراء السودان في عدد من دول العالم، مضيفا أن أكثر ما أثار إعجابهم كلمة “انا سوداني” تزين التشيرتات.