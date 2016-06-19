أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«زول الخير» حملة «محبة» سودانية لإفطار الصائمين بميادين القاهرة

Google+ Print
«زول الخير» حملة «محبة» سودانية لإفطار الصائمين بميادين القاهرة «زول الخير» حملة «محبة» سودانية لإفطار الصائمين بميادين القاهرة

كتب – مصطفى حمزة:

“الخير” تقرب إلى الله ..و”المحبة”.. فطرة ..اما “الأخوة” فهى  قوة إنسانية.. تتخطى تقلبات النظم ..وتتجاوز خطط الحكومات والهيئات الرسمية..كل هذا وغيره من مشاعر ربما يجول بخاطرك ..عند متابعة شباب مجموعة “صوت الجالية” السودانية ،وهم يطوفون بمنتهى المحبة ميادين القاهرة بحملتهم “زول الخير” لإفطار الصائمين.

وبدأ شباب الحملة موسمهم الثانى بها  يوم الجمعه 18يونيو،من ميبدان الأوبرا،قبل أن ينطلقوا بفعالياتها فى اليوم التالى بتوزيع المياه والعصائر والبلح على الصائمين في ميدان” رمسيس”،وسط  استحسان كبير من قبل الماره، وتفاعل وترحيب وإشادة بكرم السودان والسودانيين.

وفى تعليقه على جهود شباب “صوت الجالية” يقول “القنصل العام لسفارة السودان بالقاهرة” الوزير المفوض عبد الحميد بشرى،أكد على سعادته البالغة بحملة” زول الخير” التي تقوم من خلالها المجموعه بإفطار الصائمين في ميادين القاهرة،معربا عن فخره بمجهودات الشباب المميزة التي تنم عن حس وطني عالي ،و فهم متقدم وراقي لهؤلاء الشباب.

وأشار القنصل إلى ان الحملة لاقت إعجاب العديد من الشخصيات العامة والوزراء وسفراء السودان في عدد من دول العالم، مضيفا أن أكثر ما أثار إعجابهم كلمة “انا سوداني” تزين التشيرتات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا