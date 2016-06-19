الصحة العالمية تدعو لمعرفة الأسباب الحقيقية لسرطان البلعوم

دعت منظمة الصحة العالمية المسئولين فى المركز الدولى للأبحاث السرطانية إلى التركيز على العوامل الرئيسية المسئولة عن الإصابة بسرطان البلعوم والمرىء، بعد أن أشيع أن المشروبات الساخنة التى تصل درجة حرارتها إلى 65 درجة مئوية خاصة القهوة ومشروب "المته" المنتشر فى جنوب البرازيل وشرق الأرجنتين ومناطق من بلاد الشام تحديدا فى سوريا ولبنان، مفيدة فى مشاكل عسر الهضم وآلام الصداع.

أشارت إلى أن مشروبات الطاقة والقهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين لا تسببان أمراض البلعوم، والمعروف أن التدخين والكحوليات هما المسببان الرئيسيان لأمراض البلعوم، ومنها أمراض السرطان الأكثر انتشارا، وسرطان البلعوم يأتى فى الترتيب الثامن على مستوى العالم ضمن قائمة مسببات الوفاة، وقد أدى إلى وفاة 400 ألف حالة فى عام 2012 أى 5% من إجمالى وفيات السرطان.

وأكد المسئولون فى منظمة الصحة العالمية أن المركز يعتمد على مجموعة عمل مكونة من خبراء يقدمون نصائح مفيدة، وكان آخر ما توصل إليه العلماء هو أن المبيد الحشرى "جليفوسات" الأكثر استخداما على مستوى العالم يسبب السرطان، وأن اللحوم المصنعة تسبب السرطان وذلك خلال العام الماضى.

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