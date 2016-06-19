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استعيدى رشاقتك فى رمضان بخريطة غذائية تخلصك من الدهون

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استعيدى رشاقتك فى رمضان بخريطة غذائية تخلصك من الدهون استعيدى رشاقتك فى رمضان بخريطة غذائية تخلصك من الدهون
بعد مرور أسبوعين من شهر رمضان الكريم تقف الفتيات أمام المرآة لترى تغيرا فى شكل أجسامهن، حيث تتراكم بصورة ملحوظة نتيجة اعتمادهن على نظم غذائية خاطئة من ولائم رمضانية متنوعة.

يقدم الدكتور محمد صلاح على حسين أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر، الخطوات المثالية لتناول وجبتى الإفطار والسحور فى النصف الثانى من شهر رمضان لتقليل الوزن الذى اكتسبناه خلال الفترة الماضية تناولى التمر مع كمية من اللبن أو الماء أو العصير الطبيعى غير المحلى بالسكر، ثم تناول طبق الشوربة خالية الدسم ويليها طبق كبير من السلطة الخضراء، أما الطبق الرئيسى يكون آخر ما تتناوله على المائدة حتى تكون معدتك قد استعدت لتلقى الطعام الآخر ويكون مكون من أرز أو مكرونة أو خبز مع لحم خالى الدهن أو دجاج أو سمك مع الخضار".

وأضاف عليك بالاعتماد على الأطعمة الصحية غير مضاف إليها الدهون المختلفة والابتعاد عن المقليات ذات السعرات الحرارية العالية، وبعد ساعتين من وجبة الإفطار تناولى الفاكهة لأنها تقدم الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة بالإضافة إلى الألياف، ويمكن تناول قطعة من الحلوى الصغيرة وليس يوميا ولكن 3 مرات فى الأسبوع فقط".

وعن وجبة السحور، يفضل أن تحتوى على الجبن، والألياف، وقليل من النشويات مثل الخبز بالإضافة إلى الكثير من الخضروات خاصة الورقية والفواكه، بالإضافة إلى تناول الزبادى".

ويقدم الدكتور محمد بعض النصائح العامة التى لابد أن تتبعيها لإنقاص وزنك فى رمضان، وهى:

1. يمنع الجمع بين نوعين من النشويات فى وجبة واحدة.
>2. يمنع تناول جلد الدجاج أو دهون اللحم الدسمة والمقليات والقشدة.
>3. يمنع النوم بعد تناول الطعام مباشرة لأنه يحول الطعام الزائد إلى دهون.
>4. تناول كميات لا تقل عن 8 أكواب من الماء موزعة على الفترة بين الإفطار والسحور.
>5. القيام ببعض الرياضة الحركية وقت لا يقل عن نصف ساعة.
>6. تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر عالية السكر واستبدالها بالماء والعصائر الطبيعية.


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