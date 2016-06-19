صراع الصفقات – فاردي عن مستقبله: لا أفكر به مطلقا.. تركيزي منصب على إنجلترا

قال جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا إنه لا يفكر حاليا في مستقبله وتركيزه منصب على كتيبة الأسود الثلاثة وبطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا.

ويشارك فاردي مع منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثانية ببطولة يورو 2016 رفقة منتخبات ويلز وسلوفاكيا وروسيا.

وصرح فاردي في المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن مستقبله مع

ليستر "لا أفكر به مطلقا، أنا أركز كليا مع منتخب إنجلترا، هذا كل ما لدي خلال اللحظة الحالية".

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد أكدت في وقت سابق أن أرسنال سيفعل الشرط الجزائي في عقد فاردي والمقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني للأندية التي تلعب بدوري أبطال أوروبا.

في حين أن أياوات سريفادانابرابا مالك ليستر سيتي قد قال في وقت سابق إن الثعالب بإمكانهم الحفاظ على خدمات فاردي ومنعه من الرحيل.

وكان فاردي قد ساعد منتخب إنجلترا للفوز على ويلز بنتيجة 2-1 في ثاني جولات المجموعة الثانية ليتصدرها برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع روسيا في الجولة الأولى، ويواجه يوم الإثنين نظيره السلوفاكي في أخر جولاته بدور المجموعات.