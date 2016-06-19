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صراع الصفقات - مورينيو يرغب في مبادلة دارميان بماتيتش من تشيلسي

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صراع الصفقات - مورينيو يرغب في مبادلة دارميان بماتيتش من تشيلسي صراع الصفقات - مورينيو يرغب في مبادلة دارميان بماتيتش من تشيلسي

يرغب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في مبادلة مدافعه ماتيو دارميان بنيمانيا ماتيتش متوسط ميدان تشيلسي حسب ما ورد بتقرير إنجليزي.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إن موينيو يرغب في أن يلم شمله بلاعبه السابق والذي كان أحد الأسباب في تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي في موسم 2014-2015.

في حين أن ماتيو دارميان مدافع الشياطين الحمر يعد الخيار الأول لأنتونيو كونتي في منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2016 وقد يرغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية وهو ما قد يجعل الصفقة ممكنة.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن في وقت سابق عن ضم أولى صفقاته المدافع إريك بايي لاعب فياريال بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وأشار التقرير إلى أن مورينيو قد قام بتحليل تشكيل مانشستر يونايتد بالكامل واتصل ببعض اللاعبين ليؤكد على أنهم موجودين في خططه للموسم المقبل.

وألمح التقرير إلى أن مروان فيلايني ومورجان شنايدرلين وممفيس ديباي وخوان ماتا جميعهم تحت التهديد بالرحيل عن النادي قريبا.

ومن المتوقع أن يرغب كونتي في ضم دارميان وبالتالي قد يعمل مورينيو مرة أخرى مع نيمانيا ماتيتش.

ولعب ماتيتش لتشيلسي في الفترة من 2009 وحتى 2011 قبل أن يرحل إلى بنفيكا، واستعاد تشيلسي خدماته في 2014 بمبلغ 25 مليون يورو بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف، وفاز مع مورينيو بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

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