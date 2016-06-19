تقرير – أرسنال سيجدد عقد فينجر لموسمين إضافيين

قال تقرير صحفي إنجليزي إن نادي أرسنال يرغب في الحفاظ على خدمات أرسين فينجر مدربه لمدة موسمين إضافيين.

وحسب تقرير نشرته صحفية "ميرور" الإنجليزية فإن المدفعجية يرغبون في الإبقاء على خدمات فينجر لموسمين إضافيين.

ويتبقى عام وحيد في عقد فينجر مع أرسنال وترغب إدارة الفريق في بقائه، في حين أن المدرب الفرنسي أوضح أنه يرغب في البقاء وتعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية.

وكان أرسنال قد ضم جرانيت جاكا من بروسيا مونشنجلادباخ في وقت سابق بمبلغ 32 مليون جنيه إسترليني.

بينما وجهت عدد من جماهير الفريق الانتقادات لفينجر طوال الموسم الماضي بعد خسارته للقب الدوري الإنجليزي أما ليستر سيتي واحتلاله المركز الثاني.

وتولى فينجر تدريب أرسنال عام 1996، وحقق معه 3 بطولات دوري إنجليزي و6 بطولات لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهم للدرع الخيرية.