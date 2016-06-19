تقرير في الجول – الموسم الحالي هو الأسوأ لرونالدو في تسديد ركلات الجزاء

أهدر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ركلة جزاء ضد النمسا في دور المجموعات من بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا، كانت كفيلة بفوز فريقه بالمباراة.

وهذا الموسم أهدر رونالدو عددا غير معتاد بالنسبة له من ركلات الجزاء ليصبح الأسوأ له في مسيرته منذ أن بدأ في تسديد تلك الركلات ضد خصومه.

وقامت شبكة "سكاي سبورتس" برصد نسبة الركلات المهدرة ونجاحه في التسديد في كل موسم.

بدأ كريستيانو رونالدو بتنفيذ ركلات الجزاء في موسم 2005-2006 وخلاله سدد ركلتين وسجلهما أهدافا.

كان موسم 2006-2007 هو أول موسم له يهدر خلاله ركلة جزاء من أصل 5 ركلات بنسبة نجاح بلغت 83.3%.

يعد الموسم الجاري هو الأسوأ لرونالدو من حيث دقة تسجيل ركلات الجزاء بنسبة نجاح تقدر بـ61.5% بإهداره 5 ركلات ترجيح من أصل 8 سددهم.

أكثر موسم سدد فيه رونالدو ركلات جزاء كان موسم 2011-2012 وسدد خلالهم 15 ضربة، أهدر منهم 2 فقط بنسبة نجاح تقدر بـ88.2%.

لم يحصل رونالدو على نسبة نجاح تقدر بـ100% في تسجيل ركلات الترجيح سوى في 3 مواسم وهم 2005-2006 و2008-2009 و2010-2011.

في موسم 2014-2015 سدد رونالدو 14 ركلة جزاء أهدر خلالهم 3 ركلات بنسبة نجاح تقدر بـ82.2%.