صراع الصفقات - تقرير: صراع إنجليزي إسباني على ضم موهبة ليل المغربية

ترغب عدة أندية إنجليزية وإسبانية في ضم سفيان بوفال نجم نادي ليل خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفي إنجليزي.

وقال صحيفة "جارديان" الإنجليزية إن أندية أرسنال وتشيلسي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في ضم المهاجم المغربي من نادي ليل.

وكان سفيان بوفال قد انتقل إلى ليل في يناير 2015 بمبلغ 4 ملايين يورو ومن المتوقع أن يغادر فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ 25 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن كل من أرسنال وتشيلسي هما أبرز فريقين مهتمان بضم سفيان أكثر من أي طرف أخر.

وفي حال إعلان باريس سان جيرمان عن تولي أوناي إيمري لمهمة قيادة الفريق خلال الأسبوع الجاري فإنه سيتجه لضم سفيان.

وطوال الموسم الماضي شارك بوفال في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 12 هدفا كما صنع 4 أهداف أخرى.