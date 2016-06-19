فريق في الجول – صالح جمعة يختار أفضل 11 في الدوري ' نعم للحضري ولا لرمضان '

يعرض FilGoal.com اختيارات صالح جمعة لاعب وسط الأهلي لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات جمعة من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وشهد تشكيل صالح جمعة عددا من المفاجأت بداية من عدم اختيار زميله المتألق رمضان صبحي في التشكيل الأساسي وتفضيل جون أنطوي على حساب ماليك إيفونا في الهجوم.

وفضل لاعب ناسيونال ماديرا السابق اختيار عصام الحضري حارس وادي دجلة المخضرم والمتألق، كما اختار لاعبا من الزمالك هو عمر جابر.

ويرى صالح أن زميله عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، وشقيقه عبد الله جمعة لاعب إنبي هو أفضل لاعب صاعد.