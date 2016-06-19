«التعليم»: غلق 109 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد، إنه تم غلق 109 مركزًا للدروس الخصوصية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن مأمورو الضبط القضائى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أغلقوا 17 معهدًا ومركزًا تعليميًّا بإدارة العامرية التعليمية، وهذه المراكز هى: معهد الفرسان، ومعهد حنا الجزاء، ومعهد الصف القبلة، ومعهد التفوق، ومعهد المستقبل، ومركز تعليمى بجوار مدرسة العامرية الابتدائية، ومركز آخر بجوار مدرسة العامرية، و(3) مراكز تعليمية كائنة أمام سكة حديد محطة العامرية تحت إدارة محمد أحمد موسى مدرس بمدرسة العامرية الثانوية بنات، ومعهد ملك يحيى سعيد، ومعهد أورجينال، وفصول للتقوية، ومعهدا النور بزاوية عبد القادر، ودار مناهل المعرفة، ومعهد التفوق.

وأضاف البيان، أنه تم 12 معهدًا تعليميًّا بإدارة برج العرب التعليمية، وهى: الفيروز، والإسراء، والأندلس، ومعهدا الصعيدى، وميدو، ومعهد بمساكن الشعبى، وآخر بمنطقة التأمين الصحى، ومعهد النور، وكامبريدج، والفرسان، ونور العلم.

كما تم غلق 12 مركزًا تعليميًّا بإدارة المنتزة التعليمية، وهى: مركزا الجزار، ونيوفرسال، والطيب، وعبود، وفيوتشر، والبدرى، والمهندس، ومعهدا المستقبل، والفحام، وبايونيرز، و4 مراكز بإدارة الجمرك التعليمية، وهى: زيقليج، واعتدال عبد الرحيم، والمغاورى، ورأس التين للاسلكى والكمبيوتر.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه صدر قرار غلق لـ 28 مركزًا تعليميًّا بإدارة وسط التعليمية، وهى: مركز الشموع 1 والشموع 2، والرصافة التعليمى، والريادة التعليمى، وجمعية الخلود، ومركزا فؤاد الخضرى، والجيم، وجمعية كفر عبده، وأبواب السعادة، و(3) مراكز الأول بشارع محرم بك، والثانى بشارع عثمان فهمى، والثالث بشارع هند، ومكتبة هشام، وجنة الأطفال، وإسماعيل الفرماوى، وجمعية النوابغ، وجمعية طيف النسيم، ومودرن2، وهيا بنا نتعلم، وأبناء قنا ومقر الصياد، وجمعية المحافظة على القرآن الكريم، ومركزان أحدهما بشارع مصطفى ريان، والآخر بشارع أمير البحر، وأحمد جابر، وجمعية مركز الأسوانى، وكريم.

وتابع البيان: “كما قام مأمورو الضبط القضائى بغلق (36) مركزًا ومعهدًا تعليميًّا بإدارة غرب التعليمية؛ وذلك لقيامهم بمباشرة نشاط تعليمى بدون ترخيص، وهى: الصاوى، وعابدين الثقافى، وسيناء التعليمى، ومعهد الراشدين التعليمى، والفتح، والديب التعليمى، والأمل، وعبد الفتاح، والأستاذ على، وجدة، والقمة، وحسام، والصفا والمروة، والزهراء، وحسن بغدادى، وأبناء محافظة البحيرة، وجمعية أبناء البحيرة، والخيرية غلوش، ورمضان عبد المنعم، والأوائل، وجمعية أبناء الغربية، والأوائل الخيرى، ونور الحق، والمنار التعليمى، وفوزى الضوى، والضوى، والتفوق1، والتفوق2، ومجدى، والمحمدى، وأم المؤمنين، وحسن عبد الله الحلوانى، وعبد الرحيم، والعريان التعليمى، وجنة التعليمى، وعبد السلام، حيث تبين أن هذه المراكز تقوم بتدريس مناهج الوزارة فى صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية”.

ويأتي ذلك فى إطار قرار المستشار وزير العدل رقم (9643) لسنة 2015 بشأن تحويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية صفة مأمورى الضبط القضائى؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية.