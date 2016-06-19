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التعليم: الطالب المتوسط يجيب على 80% من أسئلة التفاضل والتكامل للثانوية

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التعليم: الطالب المتوسط يجيب على 80% من أسئلة التفاضل والتكامل للثانوية التعليم: الطالب المتوسط يجيب على 80% من أسئلة التفاضل والتكامل للثانوية

وزير التربية والتعليم

أكد تقرير اللجنة الفنية لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لعام 2016 لمادة التفاضل والتكامل، اليوم الأحد، أن الورقة الامتحانية جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التى أعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وأشار التقرير، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاحد،  إلى أن الورقة الامتحانية تتكون من خمسة أسئلة، السؤال الأول إجبارى، ويتكون من 6 مفردات اختيار من متعدد، والأربعة أسئلة الباقية مقال يجيب الطالب على ثلاثة أسئلة فقط.

وأوضح التقرير أن الطالب المتوسط يستطيع الإجابة عن (80%) من أسئلة الورقة الامتحانية، بينما يستطيع الطالب فوق المتوسط الإجابة عن (90%) من الأسئلة، ويستطيع الطالب المتميز أن يجيب عن جميع الأسئلة.

وأكد التقرير أن الزمن كاف للحل والمراجعة، وتقيس أسئلة الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة بنسب متوازنة.

كما أشار التقرير إلى أن الأوراق الامتحانية المترجمة خالية من الأخطاء المطبعية والفنية.

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