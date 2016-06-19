تحليل #في_إفريقيا - دفاع الزمالك في اختبار صعب.. وثغرة في دفاع إنيمبا

يلاقي نادي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري عصر الأحد في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد غياب دام منذ عام 2013.

ويستعرض FilGoal.Com في التحليل التالي أبرز نقاط القوة والضعف في الفريق النيجيري.

هجوم مقلق

يلعب إنيمبا أغلب مبارياته بطريقته المعتادة 4-5-1، معتمدا بشكل كبير على خماسي وسط الملعب في خلق الإتزان بين الدفاع والهجوم.

تتمثل قوة الفريق النيجيري في خماسي وسط الملعب الذي يتحول بمرونة كبيرة للقيام بالمهام الهجومية لتتعدل الطريقة في كثير من الأحيان لـ4-1-3-1-1، أو 4-3-2-1 وقت امتلاك الكرة وشن الهجمات على المنافس. (إنيمبا بالأبيض).

يتميز الخط الهجومي لفريق إنيمبا بتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين مثل الجناح الأيمن مفون أودو فهو متنفس هجومي قوي، بالإضافة لأبوعزيز المميز بالتصويبات المتقنة ومهاراته العالية، فهو بمثابة لاعب جوكر يستطيع اللعب في مركز الجناح أو رأس الحربة، بالإضافة للمهاجم المميز كريستين بايجبرا وبيتير أوناكتشي، وأيسين إيتور، وأوجوتشكو.

أمام هذه الوفرة الهجومية يحاول المدير الفني لإنيمبا بول أيجبوجان توظيفهم بشكل يخدم الفريق وينفذ خطة اللعب المفضلة لديه والتي تعتمد بشكل كبير على أطراف الملعب وانطلاقات الجناحين خلف رأس الحربة الصريح.

طريقة لعب إنيمبا تشبه لحد كبير خطة لعب الأهلي بوجود رأس حربة صريح وخلفه ثلاثي متحرك يقوم بالدورين الهجومي، والدفاعي، ليس ذلك فحسب، فتجميع الفريق للعب وحصر الكرة في ركن من أركان الملعب ثم تغييرها بشكل مفاجئ للجهة المقابلة هو أهم ما يتشابه فيه الفريقين.

الهجمات تشن على الخصوم بطريقة واحدة تقريبا تتم بالتناوب بين لاعبي الوسط والجناحين، الجناح يتسلم الكرة وينطلق باستخدام مهاراته ليمرر في العمق للقادم من الخلف أو يحولها للقادم من الجهة الأخرى، الطريقة الثانية هي أن يتوغل الجناح مباشرة بدون كرة منتظرا تمريرة لاعب الوسط.

إنيمبا بالأبيض في المشهد التالي.

لاحظ لعبة مكررة أمام منافس أخر.. إنيمبا بالأزرق في المشهد التالي.

الجناح يتسلم الكرة ويتوغل للعمق انتظارا لتقدم رأس الحربة أو أحد لاعبي الوسط الهجومي (إنيمبا بالأبيض).

إكسترا مهارات

عدد كبير من لاعبي إنيمبا مميز بالتصويب المتقن على رأسهم أبوعزيز ومفون أودو.

يستخدم الفريق النيجيري سلاح العرضيات بشكل مركز وقوي للغاية لوجود أكثر من لاعب مميز في ضربات الرأس.

الناحية الدفاعية

على الصعيد الدفاعي يظهر الفريق النيجيري بشكل متماسك بدرجة كبيرة في ظل دفاعه المتأخر حين يفقد الكرة ليشكل خماسي وسط الملعب شبكة يصعب اختراقها أمام قلبي الدفاع والظهيرين.

لكن يعيب دفاع إنيمبا في بعض الأحيان "السرحان" وافتقادهم للتمركز الصحيح إلى جانب عدم الضغط بشكل جيد من لاعبي الوسط على المنافس وارتداهم بشكل صحيح حين يفقد الفريق الكرة وهو ما يساهم بشكل كبير في استقبال مرماهم للأهداف الأمر الذي يستطيع الزمالك استغلاله في اللقاء عن طريق تحركات لاعبي الهجوم وعلى رأسهم محمود عبد المنعم "كهربا".

لاحظ تكاسل لاعبي وسط إنيمبا والتمركز السيء في المشهدين التاليين (إنيمبا بالأبيض).

مشهد دفاعي مكرر أمام منافس أخر وتمركز سيء من لاعبي دفاع إنيمبا بالأزرق، المشهد التالي انتهى بهدف من لاعب المنافس القادم من الخلف.