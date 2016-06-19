تحليل #في_إفريقيا - كشري: الأهلي فقد وسط الملعب أمام زيسكو.. وأطالب بفرصة لباسم علي

يرى أحمد كشري نجم الأهلي السابق أن الفريق فقد وسط ملعبه أمام زيسكو ولم يكن مسيطرا على مجريات اللقاء، وكانت تلك هي أسباب الخسارة.

ثلاثية مقابل هدفين كتبت خسارة الأهلي أمام زيسكو مع أداء متذبذب للغاية من قبل كتيبة مارتن يول. (طالع التفاصيل)

وفي إطار نفس الجولة نجح نادي الوداد الرياضي المغربي في تحقيق الفوز خارج الديار أمام أيسك ميموزا ليتصدر المجموعة الأولى.

وتحدث أحمد كشري مع FilGoal.com قائلا: "الأهلي افتقد للاتزان والسرعة في وسط الملعب أمام زيسكو، والفريق الزامبي تملك زمام الأمور".

وأضاف "شرف إكرامي فقد الثقة في نفسه وأفقد الناس ثقتهم فيه، ولذلك أصبح يسبب عدم طمأنينة للمدافعين أمامه، مع غياب الربط بين الدفاع وخط الوسط والظهيرين".

كشري أتبع "انسوا مباراة المصري حتى لا نفقد كل شئ أمام الإسماعيلي، وغياب عبد الله السعيد لا يمكن أن يترك كل هذا الأثر، لأن خطة الفريق لا ينبغي أن تبنى على لاعب واحد فقط".

واسترسل "على يول أن يثبت ثنائي خط الدفاع وأعتقد أن الوقت حان ليحصل باسم علي على فرصة يستحقها لتفوقه هجوميا على أحمد فتحي، وفي المقابل صبري رحيل سئ وبديله أسوأ".

كشري أتم "لابد من التدوير بين اللاعبين، غالي يلعب 70 دقيقة فقط وليس 90، السولية يحصل على فرصة. اللاعبين كلفوا النادي ملايين والمردود يهبط".