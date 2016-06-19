أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل #في_إفريقيا - كشري: الأهلي فقد وسط الملعب أمام زيسكو.. وأطالب بفرصة لباسم علي

Google+ Print
تحليل #في_إفريقيا - كشري: الأهلي فقد وسط الملعب أمام زيسكو.. وأطالب بفرصة لباسم علي تحليل #في_إفريقيا - كشري: الأهلي فقد وسط الملعب أمام زيسكو.. وأطالب بفرصة لباسم علي

يرى أحمد كشري نجم الأهلي السابق أن الفريق فقد وسط ملعبه أمام زيسكو ولم يكن مسيطرا على مجريات اللقاء، وكانت تلك هي أسباب الخسارة.

ثلاثية مقابل هدفين كتبت خسارة الأهلي أمام زيسكو مع أداء متذبذب للغاية من قبل كتيبة مارتن يول. (طالع التفاصيل)

وفي إطار نفس الجولة نجح نادي الوداد الرياضي المغربي في تحقيق الفوز خارج الديار أمام أيسك ميموزا ليتصدر المجموعة الأولى.

وتحدث أحمد كشري مع FilGoal.com قائلا: "الأهلي افتقد للاتزان والسرعة في وسط الملعب أمام زيسكو، والفريق الزامبي تملك زمام الأمور".

وأضاف "شرف إكرامي فقد الثقة في نفسه وأفقد الناس ثقتهم فيه، ولذلك أصبح يسبب عدم طمأنينة للمدافعين أمامه، مع غياب الربط بين الدفاع وخط الوسط والظهيرين".

كشري أتبع "انسوا مباراة المصري حتى لا نفقد كل شئ أمام الإسماعيلي، وغياب عبد الله السعيد لا يمكن أن يترك كل هذا الأثر، لأن خطة الفريق لا ينبغي أن تبنى على لاعب واحد فقط".

واسترسل "على يول أن يثبت ثنائي خط الدفاع وأعتقد أن الوقت حان ليحصل باسم علي على فرصة يستحقها لتفوقه هجوميا على أحمد فتحي، وفي المقابل صبري رحيل سئ وبديله أسوأ".

كشري أتم "لابد من التدوير بين اللاعبين، غالي يلعب 70 دقيقة فقط وليس 90، السولية يحصل على فرصة. اللاعبين كلفوا النادي ملايين والمردود يهبط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع