مقتل 8 نازحين سوريين بنيران جنود اتراك اثناء محاولتهم عبور الحدود

قتل ثمانية نازحين سوريين، بينهم اربعة اطفال، بعد منتصف ليل السبت جراء اطلاق جنود اتراك النار عليهم اثناء محاولتهم عبور الحدود باتجاه تركيا فى شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الاحد.

وادان الائتلاف السورى المعارض، المدعوم من تركيا ومقره اسطنبول، حادثة اطلاق النار مشيرا الى سقوط 11 مواطنا سوريا، ودعا انقرة الى فتح تحقيق فورى.

وقال مدير المرصد السورى "رامى عبد الرحمن" قتل ثمانية نازحين سوريين، بينهم اربعة اطفال، برصاص حرس الحدود التركى اثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية فى قرية خربة الجوز فى ريف جسر الشغور الشمالى، فى محافظة ادلب فى شمال غرب البلاد.

واشار عبد الرحمن الى ان القتلى، ستة منهم من عائلة واحدة، نازحون من مناطق سيطرة تنظيم داعش فى شمال مدينة منبج فى ريف حلب الشمالى الشرقى، وهى منطقة تشهد حاليا معارك عنيفة بين الجهاديين وقوات سوريا الديموقراطية.

وأسفرت حادثة اطلاق النار عن اصابة ثمانية نازحين آخرين بجروح، بينهم حالات خطرة، وفق عبد الرحمن.

ونفت انقرة مرات عدة تقارير لمنظمة هيومان رايتس وواتش تتهم حرس الحدود التركى باطلاق النار على السوريين الفارين من المعارك فى بلادهم والراغبين بالوصول الى الاراضى التركية.

ويؤكد الجيش التركى دائما انه يطلق النيران على المهربين المسلحين وليس النازحين الباحثين عن ملجأ لهم.

وتستضيف تركيا 2,7 مليون لاجئ سورى على الاقل، الا انها تقفل حدودها حاليا امام عشرات آلاف الفارين من المعارك فى سوريا، وخصوصا فى محافظة حلب حيث يتجمع حوالى 165 الف نازح عند الحدود التركية.