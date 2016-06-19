الحكومة: خطة تنفيذية لزيادة أعداد مدارس النيل.. والأولوية للصعيد والدلتا

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الأحد، لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والاتصالات، تم خلاله مراجعة الموقف التنفيذى للتوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماع السابق لمجلس إدارة الصندوق.

وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بملف التعليم، وحرصها على بحث سبل الارتقاء به خلال الفترة المقبلة، مطالباً فى هذا الصدد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم بوضع خطة تنفيذية لزيادة أعداد مدارس النيل خلال المرحلة المقبلة، باعتبار ذلك يشكل حلقة من حلقات تطوير التعليم، لا سيما وأنها تقدم خدمة تعليمية ذات جودة متميزة، هذا بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من خطة وزارة التربية والتعليم، والتى تتضمن طرح انشاء مدارس جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص تطبق معايير مدارس النيل، مطالبا بضرورة أن تحظى محافظات الصعيد والدلتا بإنشاء عدد من مدارس النيل، موجهاً بالإعداد الجيد للحملة الإعلامية الترويجية لمدارس النيل على أن تبدأ فورا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضم ممثل لوزارة المالية وآخر لمجلس الدولة، فى مجلس إدارة وحدة شهادة النيل الدولية، والعمل على سرعة إصدار اللائحة المالية للوحدة واعتمادها من مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وكذا سرعة الانتهاء من تنفيذ ورقة العمل الخاص بتحديد العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والوحدة بما يتيح تسويق شهادة مدارس النيل الدولية، ومنح تراخيص للمدارس الراغبة فى العمل وفقاً لمعايير مدارس النيل، كما تم الاتفاق أيضاً على سرعة مراجعة الصياغة النهائية للاتفاق المقرر توقيعه بين الوحدة وجامعة كامبريدج.

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