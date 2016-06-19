المعجزة.. إصابة 5 أشخاص سقط بهم مصعد كهربى من الطابق الحادى عشر بالمطرية

شهدت منظقة المطرية، معجزة إلهية بعد إصابة 5 أشخاص بعدما سقط بهم مصعد كهربائى من الطابق الحادى عشر، بأحد العقارات السكنية بمنطقة المطرية، بعد انقطاع واير المصعد .

على الفور انتقل رجال الإنقاذ، ونجحوا فى استخراج تم استخراج جميع المصابين من داخل المصعد، قامت سيارات الاسعاف بنقلهم الى المستشفى.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط مصعد عقار سكنى بالمطرية و على الفور أمر اللواء جمال حلاوه مساعد الوزير و، مدير الحماية المدنية، بانتقال رجال الإطفاء و الإنقاذ البرى إلى المكان وبصحبتهم 3 سيارات، وتبين قطع احد أربطة المصعد وسقوطه من الطابق الحادى عشر على الأرض، وأصيب 5 أشخاص و تم نقلهم إلى المستشفى.

إصابة 4 أشخاص فى سقوط "أسانسير" مستشفى خاص بدمنهور

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