«ثقافة الأقصر» يعلن مد فعالياته الفنية بساحة أبوالحجاج بسبب الإقبال الجماهيري

مراسل «ONA:

أعلن محمد العدوي مدير عام فرع ثقافة الأقصر، الأحد، مد الفعاليات الثقافية والفنية بساحة أبوالحجاج بوسط المدينة رغم انتهاء فعاليات ليالى رمضان الثقافية بالمواقع الثقافية التابعة للفرع، وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

وأشار العدوي، في بيان صادر عنه اليوم، إلي أن فرع ثقافة الأقصر اتجه هذا العام نحو القرى المحرومة ثقافيةمشيرا إلي إقامة فعاليات ثقافية وفنية بمراكز الشباب ودور مناسبات العائلات والمقاهى وحتى المتنزهات والحدائق العامة إلى جانب بعض الفعاليات التي أقيمت بالتعاون مع بيت الشعر لتكريم عدد من شعراء الأقصر وبيت العائلة بالأقصر.

كان فرع ثقافة الأقصر قد اختتم مساء أمس فعاليات ليالى رمضان الثقافية بالمواقع الثقافية التابعة للفرع والتي امتدت من 9 حتى 18 يونيو 2016 وضمت 120 ليلة ثقافية على مستوى محافظة الأقصر شملت ندوات دينية وأمسيات شعرية لكبار ومعارض للكتب وورش فنون تشكيلية للرسم وصناعة الفوانيس و مجموعة من العروض الفنية المتنوعة لفرق الانشاد الدينى والتنورة والفنون الشعبية والموسيقى والغناء الشعبى.