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جامعة أسيوط الخامسة محليًا والعشرون عربيًا في تصنيف «U.S.NEWS»

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جامعة أسيوط الخامسة محليًا والعشرون عربيًا في تصنيف «U.S.NEWS» جامعة أسيوط الخامسة محليًا والعشرون عربيًا في تصنيف «U.S.NEWS»

صورة من التصنيف

مراسل «ONA:

 احتلت جامعة أسيوط، المركز الخامس ضمن أفضل خمس جامعات مصرية لعام 2016 وذلك وفق ما أعلنه موقع  U.S.NEWS التعليمي في تصنيفه الجامعات على مستوى العالم الأحد.

وحققت جامعة أسيوط إجمالي نقاط يبلغ 53 نقطة والتى احتلت به المركز الخامس بعد جامعات القاهرة ، وعين شمس والإسكندرية ثم جامعة المنصورة في المركز الرابع .

كما احتلت جامعة أسيوط المرتبة العشرون على مستوى أفضل الجامعات العربية والذى ضم تصنيف نحو 124 جامعة على مستوى شتى  الدول العربية.

واعتمد التصنيف على عدد من المعايير تشمل المكانة الأكاديمية للجامعة بين الأوساط الجامعية وكذلك فى سوق العمل ، كما تضمن عدد الاستشهادات بأبحاث الجامعة وإجمالي مطبوعاتها.

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