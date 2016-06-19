بالصور.. ضبط تاجر يذبح الحمير تمهيدا لبيعها فى الأسواق بالشرقية

تمكن النقيب أحمد مطاوع رئيس نقطة شرطة الصنافين مركز منيا القمح محافظة الشرقية، من ضبط تاجر لقيامه بذبح "الحمير" تمهيدا لبيعها على المواطنين كلحوم حلال فى الأسواق.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بضبط "مصطفى.ع" 26 سنة، مقيم بذات القرية أثناء ذبحه للحمير لبيعها للمواطنين، وذلك أثناء حملة أمنية لتفقد الحالة بالقرية، تم الاشتباه به أثناء سلخه الحمير تمهيدا لبيعها للمواطنين.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4/ 251 أحوال نقطة شرطة الصنافين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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