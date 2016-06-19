موظف يتهم اثنين من جيرانه بتعديهما عليه وحيازتهما أسلحة نارية بالإسكندرية

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على موظف اتهم اثنين من جيرانه بحيازة الأسلحة النارية، وتم القبض عليهما لحين إجراء التحريات اللازمة وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى مأمور قسم شرطة ثان العامرية بلاغاً، اليوم الأحد، من "محمد.ا" 47 سنة موظف مقيم دائرة القسم، بقيام كل من "أحمد.م" 45 سنة مقيم دائرة القسم، وشقيقه "محمد. م" 43 سنة عامل مقيم دائرة القسم، بالتعدى عليه بأسلحة نارية كانت بحوزتهما بسبب وجود خلافات بينهما.

انتقل ضباط مباحث القسم صحبة المُبلغ وتم ضبطهما وعُثر على فرد روسى محلى الصنع - عيار 7.62 × 39 مم وفرد خرطوش محلى الصنع - عيار 12 – داخل المحل.

بمواجهتهما أنكرا صلتهما بالمضبوطات واتهما المُبلغ بإلقاء تلك الأسلحة من أحد نوافذ المحل المطلة على سكنه لوجود خلافات قديمة بينهما، وتم التحفظ على الطرفين والسلاح المضبوط ، وتم تحرير المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

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