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إزالة 85 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج

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إزالة 85 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج إزالة 85 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج
قال المهندس مراد محمد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تمت إزالة 85 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال أسبوع، بمساحة 4 أفدنة و4 قراريط و17 سهما على مستوى المحافظة.

وقال وكيل وزارة الزراعة، فى بيان له اليوم، إن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية، مؤكداً تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة لإزالة التعديات والمخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية.


>إزالة 116 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج
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