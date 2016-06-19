غياب 244 طالبا وطالبة عن امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية بسوهاج

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج والمتابعة لعملية سير امتحانات الثانوية العامة، أن عدد المتغيبين عن حضور امتحان التفاضل والتكامل "نظام حديث" 244 طالبا وطالبة وعدد الحضور 2180 طالبا وطالبة، وجملة المقيدين 2424.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة النظام القديم امتحان التاريخ وعددهم 16 طالبا، بحضور 13 طالبا وعدد المتغيبين 3 طلاب، فيما يؤدى الطلاب المكفوفين امتحان التربية الوطنية وعددهم 10 طلاب.

ومن جانب آخر أكد محمود الضبع عضو غرفة العمليات بالتربية والتعليم، أن الغرفة لم تتلق حتى الآن أو ترصد أى شكاوى من الطلاب فى الاختبارات، مشيرا إلى أن هناك فترة ثانية لاختبار الميكانيكا للنظام القديم.

غياب 1444 طالبا وطالبة عن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بسوهاج

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