إخلاء عقار من سكانه بعد تهدم أجزاء منه فى الإسكندرية

أخلت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عقارا من سكانه بعد تهدم وانهيار أجزاء منه، تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة سيدى جابر بانهيار جزء من العقار رقم 23 شارع داره منطقة سيدى جابر، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته حوالى 250 مترا مربعا، مكون من أرضى محلات وطابقين علويين بكل طابق ثلاث شقق "بناء قديم" يقطنه عدد "2" أسرة فقط، ملك ورثة "حمدى .ال" وسقوط شرفة الطابق الثانى علوى بالشارع المشار إليه "دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة".

وبسؤال "انتصار.ا" - 56 سنة ربة منزل "إحدى قاطنى العقار، "أيدت ما جاء بالفحص، وأضافت بصدور قرار من حى شرق بترميم العقار، إلا أنه لم يتم تنفيذه من قبل ملاك العقار.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وتنبه على قاطنى العقار بإخلاء المؤقت دون المنقولات، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم سيدى جابر، وجار العرض على النيابة.

إخلاء عقارين من السكان بعد انهيار 3 بجوارهما غرب الإسكندرية

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