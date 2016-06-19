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معهد الفلك: اكتمال بدر شهر رمضان المبارك غدًا

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معهد الفلك: اكتمال بدر شهر رمضان المبارك غدًا معهد الفلك: اكتمال بدر شهر رمضان المبارك غدًا

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،  بأن أيام شهر رمضان ستبدأ فى العد التنازلى اعتبارا من بعد غد /الثلاثاء/، حيث سيكتمل هلاله بدرا غدا /الاثنين/ فى الساعة الواحدة ظهرا ودقيقتين، معلنا انتصاف الشهر الهجرى.

وأوضح عودة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط،  أنه فى يوم اكتمال الهلال بدرا ستكون ساعات الصوم 15 ساعة و51 دقيقة، وتستمر فى الزيادة بمعدل دقيقة كل عدة أيام إلى أن تصل لأطول فترة صيام يوم الخميس الموافق 23 يونيو الحالى محطمة أطول رقم فى ساعات الصوم لهذا الشهر وهى 15 ساعة و52 دقيقة.

وأضاف أنه بعد اكتمال الهلال بدرا يبدأ فى التناقص تدريجيا إلى أن يصل لتربيعه الأخر يوم الاثنين الموافق 27 يونيو الحالى، ويشير هذا التربيع إلى وصول الشهر لأسبوعه الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشمل الجزء المضاء منه نصفه فقط، منوها بأن علماء المعهد يتابعون أوجه القمر لمطابقتها لحساباتهم الفلكية والتأكد من صحتها.

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